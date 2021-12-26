«الأورمان»: فرش وتجهيز 4059 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

أعلنت جمعية الأورمان، انتهائها من فرش وتجهيز وإعمار 4059 منزلا في محافظات الجمهوررية المختلفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الجمعية الأورمان، إنه في محافظة القاهرة جرى تجهيز 3000 منزل بالأسمرات والمحروسة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفي البحيرة 45 منزلا بقريتي نجيب محفوظ وعلي بن أبي طالب بمركز حوش عيسي، وفي الفيوم 150 منزلي بقرى الورثة وسليم علي وخليفة يونس مركز طامية، وقريتي الحجر وعنك مركز إطسا.

تجهيز 3000 منزل بالأسمرات والمحروسة

وفي مدينة بني سويف تم تجهيز 186 منزلا بقرى السعادنة والشيخ هارون وتزمنت الغربية، وقريتي عزب العرب ونجع الدخيلة مركز الفشن، والبهسمون مركز إهناسيا، وبني عدى مركز ناصر، وفي الشرقية 8 منازل بالقورين مركز الحسينية، وفي المنيا 151 منزلا بقريتي عزبة أبو غريب وعزبة منيسي مركز العدوة، وعزبة النصارى مركز سمالوط، وقرية الشيخ فضل مركز بني مزار.

وأشار مدير الجمعية إلى أنه في سوهاج تم تجهيز 117 منزلا بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام، وقرية جهينة الغربية مركز جهينة، وقرية الرييانة المعلق مركز طما، وفي قنا 100 منزل بقرية الشيخ على مركز نجع حمادي، وقرية دندرة مركز قنا، وفي أسيوط 42 منزلا بقرية أبوتيج مركز النخيلة، وفي الأقصر 7 منازل بقرية الرزيقات بحرى مركز أرمنت، وفى شمال سيناء 129 منزلا بالروضة والخربة مركز بئر العبد.

فرش المنازل بالأثاث

وأشار «شعبان» إلى فرش المنازل بالأثاث اللازم من غرف نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال، وانتريه، وغرفة سفرة وتجهيز المطبخ، إضافة إلى أجهزة كهربائية (ثلاجة وغسالة وبوتوجاز).

ولفت إلى أن المنازل التي تم إعمارها شملت هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك، وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك.

وأوضح «شعبان»، أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى.