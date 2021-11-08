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جمعية الأورمان تجري 56 ألف عملية قلب مجانا بخبرات طبية مصرية وأجنبية

كتب:

صالح رمضان
02:02 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
جمعية الأورمان

جمعية الأورمان

أعلنت جمعية الأورمان عن إجراء 56 ألف عملية قلب مجانًا لجميع الأعمار، بمحافظات الجمهورية المختلفة تحت رعاية المحافظين وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، استكمالا لأنشطتها الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية، والتي شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

«شعبان»: علاج بجودة عالية وبالمجان

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف من معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظات.

الأورمان تتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تقوم بإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وأشار الى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

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