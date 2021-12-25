إيرادات الجمعة.. «مربع برمودة» الأول وفيلم الأنس والنمس الأخير

تصدر فيلم «مربع برمودة» إيرادات أمس بدور العرض، وحقق ما يقرب من 267 ألف أمس الجمعة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

«مربع برمودة» فيلم كوميدي ممزوج بالأكشن، ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، وتمر الشخصية بتحولات درامية كثيرة.

فريق عمل فيلم «مربع برمودة»

وتجسد الفنانة روجينا ضمن أحداث الفيلم شخصية «تيتي السلحدار»، وتبعد أحداث فيلم «مربع برمودة» عن قصة مثلث برمودا الغامضة، كما أن المقصود من اسم الفيلم هو شهر «برمودة» في التقويم المصري القديم.

«مربع برمودة» من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

فيلم «أبو صدام» في المرتبة الثانية

وجاء فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح في المرتبة الثانية، وحقق مايقرب من 231 ألف جنيه أمس الجمعة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

بينما تصدر فيلم «برا المنهج» لماجد الكدواني، المركز الثالث، حيث حقق ما يقرب من 227 ألف جنيه، أمس بدور العرض.

فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح»، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

إيرادات فيلم «ريتسا»

حقق فيلم «ريتسا» ما يقرب من 82 ألف جنيه أمس بدور العرض، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور.

إيرادات فيلم «المحكمة»

بينما حقق فيلم «المحكمة» ما يقرب من 25 ألف جنيه، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 21 ألف جنيه، وجاء إيرادات فيلم «عروستي» بنحو 12 ألفًا و 976 جنيهًا، و«الأنس والنمس» بنحو 9 آلاف جنيه.