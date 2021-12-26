هل تحتاج إلى التسجيل مرة ثانية لتلقي جرعة لقاح كورونا التنشيطية؟.. الصحة تجيب

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل على موقع حجز لقاح فيروس كورونا، للحصول على اللقاح، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

حيث تحرص الصحة على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بـ فيروس كورونا في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، موضحة أنه تم أتاحت الحصول على اللقاح بشكل أسرع من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية وتسجل البيانات وتلقى اللقاح، أو أقرب مركز شباب، بالإضافة إلى التسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق.

هل تحتاج إلى التسجيل مرة ثانية لتلقي جرعة لقاح كورونا التنشيطية؟

وأوضحت وزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا التنشيطية لا تستلزم التسجيل مرة أخرى على موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا، موضحة أنه سيتم إرسال رسائل لكافة الأشخاص التي مر على تطعيم الجرعة الثانية 6 أشهر، تدعوهم للتوجه إلى مركز تطعيم لقاح كورونا، للحصول على الجرعة الثالثة، تتضمن الميعاد، والمكان، وهو نفس المكان الذي تلقى به المتلقي الجرعة الثانية، مؤكدة على أن الجرعة الثالثة لا تتطلب عملية التسجيل، أو متابعة الطلب.

الصحة: إطلاق تحديث جديد أثناء التسجيل لطلب لقاح فيروس كورونا

وفي سياق آخر أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار إطلاق تحديث جديد أثناء التسجيل لطلب لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني، يسمح باختيار المكان المفضل لتلقي اللقاح، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كافة الفئات المستهدفة بالتطعيم.