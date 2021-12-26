«الصحة» توضح حقيقة تطعيم الأطفال بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن حقيقة حصول الأطفال أكثر من 12 عاما على جرعة ثالثة من لقاح كورونا «تنشيطية»، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز جهاز المناعة لديهم وحمايتهم من مضاعفات كورونا عند العدوى بالإصابة.

لن يتم تطعيم الأطفال بالجرعة الثالثة

وقال عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، إن تطعيم الأطفال أكثر من 12 عاما بلقاح كورونا اختياريا، موضحا أنهم ليسوا مجبرين على الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرا إلى أنه لن يتم تطعيم الأطفال من هذه الفئة العمرية بالجرعة الثالثة من اللقاح حتى وإن مر على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح 6 أشهر، وأن الأطفال لديهم قوة مناعية عكس الفئات العمرية الأخرى.

دراسة مأمونية اللقاح على الفئات الممنوعة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك دراسات تجرى الآن من أجل تطعيم الفئات العمرية الأخرى التي لم تحصل على اللقاح؛ وتأكد من مأمونية اللقاح عليهم وعدم وجود أي آثار جانبية يمكن حدوثها عند تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفرة اللقاحات بمراكز التطعيم

وأكد «عبدالغفار»، على أن مراكز التطعيم تستقبل جميع الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، مشيرا إلى أن جميع مراكز التطعيم بمختلف المحافظات بها وفرة من اللقاحات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من قبل المواطنين الذين حصلوا على اللقاح بظهور أي أعراض جانبية تم رصدها منذ بدء الوزارة في تطعيم المواطنين بجميع اللقاحات التي توفرها مصر للمواطنين من أجل السيطرة على الوباء.

توجيه رسائل للمواطنين للحصول على الجرعة الثالثة

وأردف عبدالغفار، أن الوزراة ما زالت توجه رسائل للمواطنين الذين مر على حصولهم على الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، وسيتم إعطاء الجرعة الثالثة في نفس المكان الذي حصل فيه المواطن على الجرعة الثانية من اللقاح.