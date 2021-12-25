«الديهي» يشيد بمشروعات السيسي في الصعيد: مواجهة غير تقليدية للبطالة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محافظات الصعيد، فذكر أن محور قوس الذي تم افتتاحه، اليوم، للربط بين شرق وغرب النيل، جاء للمزج التنموي بين المصانع والمواطنين والزراعة الموجودة على جانبي النيل، مؤكدًا أنه ليس مجرد كوبري وإنما محور تنموي، موضحًا أن المردود الاقتصادي لهذه المحاور ليس وسيلة للنقل والمرور فقط.

مضاعفة محاور مصر خلال 7 سنوات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هذا المحور التنموي يساهم في زيادة زراعة محصول القصب في الصعيد، كونه يقلل وقت وتكلفة نقل القصب على طول قطاع الصعيد، وتقليل الفاقد والهدر فيه، مؤكدًا أن وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، أكد أن أول محور أو كوبري تم إنشاؤه في مصر كان في عهد محمد علي، وهو القناطر الخيرية وما تم تنفيذه من محاور في مصر على مدار التاريخ، تمت مضاعفته خلال 7 سنوات.

لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد

واعتبر الإعلامي نشأت الديهي، أن أسبوع الصعيد وما يشهده من افتتاحات يعكس اهتمام الدولة الاستراتيجي بالصعيد تنمويًا ليس بمباني وإنشاءات وإنما تنمية شاملة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تحدث اليوم باستفاضة عن التشغيل ومواجهة البطالة من واقع عملي، وتحدث بكل ما هو يفهم للمواطن بأنه لن يتم توزيع أموال على الناس، وإنما يجب أن نعلمهم أعمال، بمفهوم «لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد».

المشروعات لا تهدف للربح وإنما لتشغيل الشباب

وأردف أن الرئيس السيسي تحدث عن المشروعات التي تم تنفيذها بقطاع الصناعة، إذ أن المشروعات لا تهدف للربح وإنما لتشغيل الشباب، واصفًا العنوان الرئيسي لتوجيهات الرئيس السيسي، اليوم، بأنه مواجهة غير تقليدية للبطالة، إذ أن الرئيس يرسخ مبادئ انتهاء ثقافة «الفهلوة وأبوبلاش»، ويعلم الناس أنها تكسب وتخلق لنفسها فرص عمل، كما أن الرئيس وجّه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطن، وأوضح لجميع المتابعين أن الدولة ليست دولة جبائية أو بوليسية.

السيسي وجّه أصحاب مصانع الصغيرة بتقنين أوضاعهم

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «حتى أصحاب مصانع بير السلم وجه الرئيس بتقنين أوضاعهم، طالما أنه لديه رغبة في التصنيع والإنتاج والعمل»، مؤكدًا أن الرئيس وجه بالاعتماد على المنتج المصري، وطالب الصناع بتحسين جودة منتجاتهم لمنافسة المستوردة، بما يساهم في توفير فرص عمل وتوفير العملة الصعبة.