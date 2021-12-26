رئيس جامعة كفر الشيخ: مصر نجحت في مواجهة الفساد بجهود القيادة السياسية

أعلنت جامعة كفر الشيخ، اليوم، مشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس في الدورة التى أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان، في الفترة من 21 وحتى 25 ديسمبر الحالي.

كما ضم الوفد الدكتور حسني زكريا، من كلية التربية، والدكتور أسامه محمد مختار رخا كمن كلية الزراعة، والدكتورة آية الله إبراهيم رضا، من كلية التربية الرياضية، والدكتور علاء محمد السيد شمس كلية التربية، والدكتور ياسمين مصطفى شعبان، كلية الألسن.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ وإشراف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي.

دسوقي: ما أنجزته مصر في مجال مكافحة الفساد كبير

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعه كفرالشيخ، إن ما أنجزته مصر في مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأي حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحي الذي هيأته القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى تلك النتائج التي لفتت أنظار العالم وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التي تسير بخطى واسعة في هذا المجال من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومي والعمل على تحسين الخدمات العامة وذلك لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين.

وأضاف بأن مشاركة الجامعة تهدف لرفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.