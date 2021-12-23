حبس دجال الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.. والنيابة تستمع لضحاياه

أعطي المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم، اليوم، في توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة، الإذن بحبس المتهم «علاء.ا» 4 أيام ذمة التحقيقات لاتهامه بمزاولة نشاط بدون ترخيص وانتحال صفة معالج روحاني «دجال ومشعوذ» مع عدد من ضحاياه بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

النيابة العامة تقرر حبس الدجال 4 أيام على ذمة التحقيقات

كما أكد المحامي العام لنيابات شرق طنطا في توجيهاته لمساعديه من فريق النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبة داخل وخارج محيط مركز تدريب للتأهيل النفسي للمتهم وسماع أقوال ضحاياه والمبلغين في حقه.

وكشفت مصادر نيابية بجهات التحقيق لـ«الوطن» أن عدد من البلاغات قدمت إلي النيابة العامة ضد المتهم اتهمته بارتكاب أعمال دجل وشعوذه بالتنسيق مع زوجته المغربية، بعدما حول شقتهما السكنية إلى مركز علاج روحاني غير مرخص.

ضحايا وجيران الدجال يتقدمون ضده ببلاغات رسمية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من قطاع مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا يفيد بالتنسيق الكامل مع العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بخروج حملة أمنية مكبرة لضبط الدجال المشعوذ «علاء .ا» والذي انتحل صفة باحث روحاني حال إدارته مركز تدريب غير مرخص واتهامه بإيهام ضحاياه بأنه يعالج الجن والعفاريت.

جهود أمنية لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن المقدم محمود سامي مفتش مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا والرائد محمد عمار وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم أثناء تواجده داخل مركز التدريب المزيف وبحوزته طلاسم وأوراق وكتب تستخدم في أعمال الدجل والشعوذه وأدوات صوتية تستخدم في العلاج الروحاني.

شاهد عيان يكشف فضائح الدجال وارتكابه وقائع محرمه

وكشف جمال فاضل، أحد الجيران، أن المتهم حاول شقته السكنية إلي وكر لارتكاب أفعال الدجل والشعوذه وقيامه باستخدام القطط والطيور ودماء حمراء لرسم رسومات وطلاسم على جدران وحوائط المنزل وهو ما تسبب في إرهاب ورعب الجيران وأطفالهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهم لحين سماع أقوال شهود العيان وضحاياه .