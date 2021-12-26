«زراعة الإسكندرية» تشارك بمشاريع تنمية الصعيد لتوفير فرص عمل للخريجين

أعلنت جامعة الإسكندرية، مشاركة كلية الزراعة خلال يومي 23 و 24 ديسمبر الماضيين في مشاريع تنمية جنوب الصعيد وإنشاء حاضنات الأعمال الزراعية ونشر ثقافة رواد الأعمال في شتي مجالات القطاع الزراعي، بحضور عمداء وممثلي كليات الزراعة والثروة السمكية بمعظم انحاء الجمهورية، وذلك تحقيقاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في حياة كريمة للمواطن المصري.

بدء تفعيل مبادرة «حياة كريمة» للريف المصري

وأشار الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة في الإسكندرية، في بيان منذ قليل، إلى أن هذه الزيارة جاءت للتعرف علي مشاريع تنمية جنوب الصعيد، ونقل الخبرات المتبادلة إلي شباب الخريجين من خلال النماذج الناجحة لتوفير فرص عمل للخريجين، وتعزيز تفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للريف المصري، وذلك بمحافظة أسوان.

«زراعة الإسكندرية» تساهم في الأنشطة المجتمعية

ويأتي ذلك بعدما ساهمت كلية زراعة سابا باشا في عدد من الأنشطة المجتمعية التي نفذتها الكلية خلال شهر نوفمبر مثل ندوة البصمة الكربونية ، السوق الخيري ، ندوة لدعم الباحثين للحصول علي تمويل مشروع بحثي ،وندوة بعنوان كيف تستعد لسوق العمل ، تنظيم الكلية يوم رياضي للاساتذة والطلاب وزيارة عدد من المدارس.

كليات جامعة الإسكندرية تخدم المجتمع

كما تشهد كليات جامعة الإسكندرية عددا من فعاليات خدمة المجتمع، أبرزها ما قامت به كلية التمريض حول تنظيم المعرض الخيري للملابس الجديدة لطلاب الكلية والنجاح الكبير الذي حققه.

فيما قامت كلية التربية النوعية بتنظيم ورش العمل وإنجازات القطاع بالكلية مثل المشاركة في معرض الجامعة للمنتجات التراثية والحرفية وتنظيم برامج تدريبيةً وورش عمل عن الرسم الحر وفن الريزن بالإضافة إلى إنجازات القطاع في عدد من الملفات الهامة مثل حياة كريمة، محو الأمية، وصنايعية مصر، والإرهاب والتطرف الفكري، ومواجهة الأزمات والكوارث، ودور الجامعة في مشاركة ذوي الهمم.