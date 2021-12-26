رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضي»: زرعنا 60 ألف فدان في 2021

قال اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إنه وفي عام 2020 جرى تكليف الشركة بمشروع تنمية جنوب الوادي باستصلاح وزراعة 500 ألف فدان في منطقة توشكى، وهذا المشروع يعتمد في الري على ترعة الشيخ زايد بطول 51 كيلو مترا، وينقسم إلى 4 أفرع.

الهيئة الهندسية تنهي أزمة عدم وصول المياه

وأضاف «توفيق»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية في توشكى، أنه ومع بدء الاستثمار وصلت المياه لأول 3 أفرع، ولم تصل للرابع، ومع زيارة الرئيس للمشروع من قبل جرى عرض المشكلة عليه، وجرى تكليف الهيئة الهندسية بإزالة الحاجز الصخري، وجرت إزالته بالفعل وجرى حفر الترعة والتبطين ووصلت المياه إلى منطقة التفرق.

وأوضح أنه وفي عام 2020، تمكنت الشركة من زراعة 25 ألف فدان، وفي عام 2021، جرى استكمال زراعة واستصلاح 60 ألف فدان، «علشان نستكمل الـ500 ألف فدان جرى اختيار 3 قطع رئيسية، الأولى بمساحة 83 ألف فدان، والقطعة الثانية بمساحة 151 ألف فدان على الفرع الرئيسي، والقطعة الثالثة 380 ألف فدان في منطقة الفرع رقم 4».

استصلاح 180 ألف فدان في العوينات

وأكد أن الرئيس قد صدق على استصلاح 50 ألف فدان أخرى جنوب فرع 4، وعلى طريق العوينات وهي ضمن المناطق المميزة: «من خبرتنا في المكان وبعد تصنيف التربة وضح لينا أن 60% من المساحة سنتمكن من زراعتها، وباقي المساحات نستخدمها كمبان إدارية ومزارع ومشاريع تحقق قيمة مضافة للشركة، وهنبدأ العام القادم بهذه المساحة، وهيكون العائد منها 250 ألف فدان».

وتابع: «في هذا العام صدق الرئيس على استصلاح وزراعة 70 ألف فدان أخرى في العوينات، وبكده العوينات وصلت لـ180 ألف فدان، والشركة تمكنت هذا العام من زراعة 200 ألف فدان قمح، وهتنتج 500 ألف طن يجري توريدها بالكامل إلى وزارة التموين، والشركة زرعت هذا العام ما يقرب من 30 ألف فدان ذرة صفراء وهتحقق 120 ألف طن والحصاد جاري الآن».