عرض طراز «Bacalar» المميز من «بنتلي» للمرة الأولى في الإمارات

عرضت بنتلي الإمارات، سيارة «Bacalar»، بمركز دبي المالي العالمي، وذلك للمرّة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، وتُعدّ السيارة الفاخرة عالية الآداء المتميّزة من بنتلي الأكثر ندرة، كما تعبر عن السيارات الفخمة المكشوفة من مقعدين، وهي تقود عودة بنتلي القوية لصناعة مقصورات السيارات الفاخرة، خصوصاً وإنها الأقدم في هذا المجال بالعالم.

تصميم وآداء Bacalar

وتعليقاً على تصميم وآداء Bacalar، قال «ريتشارد ليوبولد»، المدير الإقليمي لدى بنتلي في المملكة المتحدة، والشرق الأوسط، وأفريقيا والهند: «تشكّل Bacalar التعبير الأقصى عن مستويات الفخامة والأداء التي تتمتّع بها بنتلي، وجرى ابتكارها مع ضمان ندرتها وحصريتها، خصوصاً وأنّ العملاء في المنطقة يفضّلون الحصول على فرص لتخصيص سياراتهم وابتكار شيئ فريد».

خدمة استثنائية وخبرة مشهورة عالميًا

من جهته، قال أحمد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة الحبتور للسيارات: «منذ إنشاء أكبر صالة عرض بنتلي في الإمارات عام 2016، قدمنا ​​باستمرار لعملائنا من بنتلي خدمة استثنائية وخبرة مشهورة عالميًا في مجال السيارات لتلبية أذواقهم الفريدة عندما يتعلق الأمر بإضفاء الذوق الخاص لكل عميل، ومن خلال عرض Bacalar للمرّة الأولى في الدولة وذلك في مركز دبي المالي العالمي، حظي العملاء الحاليون والزوّار على حد سواء بفرصة تقدير هذه السيارة المذهلة وكل ما تجسّده».

Bacalar نسخة معزَّزة من محرّك بنتلي الجبّار

وتُعتبَر كل سيارة فريدة من نوعها، وهذا نتيجة التفاعل المباشر بين فريق تصميم بنتلي والعميل، وتضم Bacalar نسخة معزَّزة من محرّك بنتلي الجبّار نوع W12 TSI سعة 6.0 لتر، ويولّد هذا المحرّك الأكثر تطوّراً من 12 أسطوانة في العالم قوّة تبلغ 650 حصاناً وعزماً مقداره 900 نيوتن في المتر.

وتعد سيارة Bentley Mulliner Bacalar سيارة مكشوفة وهي طراز فاخر مكشوف عالي الأداء من مقعدين، وبمثابة سيارة لم يسبق رؤية مثليها ولا تتشارك Bacalar أي ألواح للهيكل مع أي سيارة أخرى ضمن مجموعة طرازات بنتلي.