حريق هائل بسفينة إيرانية قادمة من الإمارات إلى ميناء «ماهشمر»

كشفت وكالة أنباء «إرنا»، الإيرانية عن اندلاع حريق ضخم في سفينة شحن بميناء «دير»، جنوب إيران، كانت قادمة من الإمارات، دون أن يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، بحسب ما نقلته عنها وكالة أنباء رويترز.

وقال «يونس باربرز»، حاكم مدينة دير في محافظة بوشهر الإيرانية، إن الحريق الذي وقع مساء أمس، اندلع في سفينة شحن بمرسى الميناء، لافتا إلى أن السفينة رست في ميناء دير نتيجة الظروف المناخية غير المواتية، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن.

تحرك عاجل من رجال الإطفاء لإخماد النيران بالسفينة

وأضاف حاكم مدينة دير أن رجال الإطفاء تحركوا من المدن الإيرانية القريبة من «بوشهر»، بمجرد الإبلاغ عن اشتعال النيران بسفينة الشحن القادمة من الإمارات في ميناء دير، كما شاركت إدارة الإطفاء في دائرة الموانئ البحرية.

ولفت «باربرز» إلى أن قوات الأطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية للسيطرة عليه، بعد أن دفعت الأحوال الجوية السيئة السفينة إلى أن ترسو في الميناء.

إنقاذ طاقم السفينة المكون من 5 أفراد

وذكر المسؤول الإيراني المحلي أن طاقم السفينة كان يتكون من 5 أفراد، حيث تم إنقاذهم بواسطة قارب محلي، ثم نُقل الطاقم إلى إدارة الموانئ والبحرية الإيرانية، وأشار إلى أن السفينة التي كانت قادمة من الإمارات متوجهة إلى ميناء ماهشمر الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.