الهيئة الهندسية: بعد إزالة أحد الأحجار المانعة لوصول المياه بتوشكى بكى مهندسو الري وسجدوا فرحا

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه ولربط الدلتا الجديدة بعواصم المحافظات ولخلق طرق شريانية لخدمة المناطق الزراعية الجديدة سيتم تمهيد طرق تصل أطوالها لـ2600 كيلو متر بشكل متعدد، وطرق إقليمية وطرق تجميع وداخلية.

سنصل لـ250 ألف فدان

وأضاف «الفار»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في توشكى، أنه وبالنسبة لمشروع توشكى فقد كانت فيما قبل مزودة بترعة رئيسية تسمى ترعة الشيخ زايد، وبتفرعات صغيرة، وبعد البدء في المرحلة الأولى بواقع 40 كيلو متر بالإضافة إلى ما قامت به الشركة الوطنية للإنشائات، وفي المرحلة الثانية سنصل لـ250 ألف فدان سيجري زراعتهم في تلك المنطقة.

المرحلة الأولى ممتدة لمسافة 40 كيلو متر

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت ممتدة لمسافة 40 كيلو متر، وتم فيها استصلاح وتغذية 60 ألف فدان من الأراضي.

وسرد قصة لوجود حجر يقف أمام العاملين بالمشروع في زراعة تلك الأراضي، إلا أنه وبعد تدخل الهيئة الهندسية فقد تم رفع الحجر الذي كان يقف حائلا بين الأعمال والمياه، «بعد ما خلصنا الأعمال وضخينا المياه كل المهندسين والعاملين في وزارة الري بكوا وسجدوا إن ده انفتح، لأنه كان أمل كبير وقديم».