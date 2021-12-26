محافظ القاهرة: إخلاء العقارات المتهالكة لترميمها وتعويض السكان بالقيمة الإيجارية

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولاته بأحياء العاصمة لمتابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها، حيث تفقد أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة شمال الحرفيين بنطاق حي منشأة ناصر، تمهيداً لإقامة مشروع سكنى يتضمن مجمع حرفي على أعلى مستوى على مساحة 60 فدانا ويتضمن 18 عمارة بإجمالي 660 وحدة سكنية على مساحات 83 مترا و75 مترا، والعمل على إقامة 984 ورشة حرفية بمساحات 12 و40 مترا مربع للورشة الواحدة.

تطوير القاهرة التاريخية

كما أشار محافظ القاهرة، إلى استمرار مشروع تطوير وإحياء القاهرة التاريخية بالتنسيق مع صندوق التطوير الحضاري والهيئة الهندسية حيث يجرى تطوير العقارات، وأي مبان حالتها غير جيدة سيتم التنسيق مع الشاغلين لإخلاء العقار فترة الترميم وحصولهم على قيمة إيجارية لحين الانتهاء من رفع الكفاءة والتطوير.

طلاء العقارات في محيط محور عدلي منصور

وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار أعمال طلاء العقارات المطلة على محور المستشار عدلي منصور وذلك في إطار جهود العاصمة لاستعادة مظهرها الحضاري الذي يتلائم مع التطورات التي تشهدها العاصمة في قطاع النقل والطرق، مؤكدا أن محور المستشار عدلي منصور- مسطرد يسهم في الحد من الاختناقات المرورية شرق القاهرة، ويربط أحياء المطرية وعين شمس والنزهة والسلام، مرورا بشارع التروللي ومنطقة مسطرد، وصولا لطريق بنها الحر، ويساهم تنفيذ المحور في القضاء على الاختناقات المرورية في شرق القاهرة.

حي المطرية: لن نسمح بالعشوائيات مرة أخرى

ومن جانبه، قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، إن الأجهزة التنفيذية لحي المطرية تواصل العمل لتطوير شارع المشروع حيث يتم توصيل المرافق للشارع، بعد الانتهاء من إزالة التعارضات منه، ضمن تنفيذ أعمال محور المستشار عدلي منصور، مضيفا في تصريح لـ«الوطن» أنه غير مسموح بأي إشغالات أوتعديات مع طلاء واجهات العقارات المطلة على محور عدلي منصور وإزالة أي عشوائيات أعلى العقارات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للموقع، وغير مسموح بوجود أي عشوائيات مرة أخرى.