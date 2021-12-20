تطوير القاهرة التاريخية.. 5 مناطق على 100 فدان والمرحلة الأولى 18 شهرا

قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن القاهرة التاريخية سيتم تطوير 5 مناطق فيها هي «درب اللبانة ومنطقة الحسين ومنطقة الحاتم وباب زويلة وجنوب باب زويلة» بإجمالي 100 فدان داخل القاهرة التاريخية وهذه ستكون المرحلة الأولى موضحًا أنه لا يمكن العمل بشكل متواصل في كل المراحل في نفس الوقت لذا تم تقسيم العمل على مراحل لافتا إلى أنه سيتم المحافظة على الحارات والبيوت المسجلة آثار، لكن سيتم بناء بيوت مكان الخرابات وإزالتها.

المرحلة الأولى لتطوير القاهرة التاريخية مدتها سنة ونصف

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المرحلة الأولى ستتم خلال سنة ونصف «18 شهرًا»، وسيتم البدء في المرحلة الثانية في نفس الوقت، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل كيان لإدارة القاهرة التاريخية مثل الكيانات التي تدير المدن الجديدة للحفاظ على القاهرة التاريخية بعد تطويرها حتى لا يتم وقع ضرر لها، مشددا في الوقت نفسه أنه سيتم الحفاظ على شكل البيوت الإسلامية للحفاظ على شكلها.

الانتهاء من 80% من تطوير عزبة أبو قرن

ولفت صديق، إلى إنه جرى الانتهاء من نسبة 80% من تطوير منطقة عزبة أبو قرن الموجودة في مصر القديمة، مع التخطيط لإقامة حدائق الفسطاط هناك على مستوى عالمي، فلن يجري بناء مساكن مرة أخرى، وسيكون متحف الحضارة جزءًا من حدائق الفسطاط، والمساحة تصل إلى 500 فدان، وسيتكلف المشروع 6 مليارات جنيه، موضحا أنه يجري العمل حاليا في ساحة مسجد عمرو بن العاص، وسيجري الانتهاء من ذلك خلال عام، وسط التعاون مع جهاز التعمير.