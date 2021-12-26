بث مباشر.. السيسي يتفقد مشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولته التفقديه لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي، ضمن المشروع القومي «توشكي الخير».

أسبوع الصعيد

افتتاحات تنموية وخدمية كبرى تشهدها محافظات الصعيد، تحت شعار «أسبوع الصعيد»، تأكّيدًا على أنّ محافظات الجنوب تقع في القلب من اهتمامات الدولة، إذ إنّ الارتقاء بجودة وخدمات الأهالي يأتي على رأس الأولويات فيما يصب في صالح الاقتصاد القومي للبلاد، فمن قطاعات البترول والصرف الصحي ومياه الشرب، مرروًا بالنقل والكهرباء وحتى افتتاح المدن الجديدة، يسطر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من توشكى، سطرًا جديدًا في كتاب تنمية قرى الصعيد.

مبادرة لزراعة 5 ملايين نخلة

وشهدت الوادي الجديد، زراعة ملايين من أشجار النخيل لأنواع تمور ذات قيمة اقتصادية عالية، ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية «مبادرة النخيل»، لزيادة عدد أشجار النخيل بالمحافظة إلى 5 ملايين نخلة، إذ يوجد على أرض الوادي الجديد نحو 2.5 مليون نخلة بحجم إنتاج يصل إلى 150 ألف طن تمور سنويًا.