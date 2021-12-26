تفاصيل مسرحية «في نص الليل» قبل عرضها في موسم الرياض

أيام قليلة تفصل الجمهور السعودي عن العرض المسرحي «في نص الليل» للمخرج عمرو عرفة، في المملكة العربية السعودية، المعروض ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، حسن الرداد وريم مصطفى، المقرر عرضه على مسرح «محمد العلي»، في الفترة 31 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير المقبل.

قصة وأبطال مسرحية «في نص الليل»

وتدور أحداث العرض المسرحي «في نص الليل» المأخوذ عن الكاتب الراحل بهجت قمر، في إطار كوميدي استعراضي، حول نجمة شهيرة تتعرض للموت أثناء تصوير أحد المشاهد الخطرة في فيلم من إخراج زوجها، ويلجأ الزوج إلى فنانة بديلة لتقوم بدورها، ومن ثم تنزعج الفنانة الراحلة للغاية، وتلجأ إلى روح أحد المعجبين المهوسين لها ليقوم بإفساد الفيلم.

ويضم العرض المسرحي في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد ومصطفى هريدي، وكتابة أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «في نص الليل»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «في نص الليل» في 5 فئات، تبدأ بـ 150 ريالا سعوديا، بينما يصل سعر تذاكر الـ «VIP» لـ 800 ريال سعودي، وهو ما يوازي 3500 جنيه مصري.

ويشهد العام الجديد مشاركة عدد من العروض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، الذي تستمر فعالياته حتى مارس 2022، ومن بين الأعمال الأبرز في العام الجديد العرض المسرحي «صافي وناني» الذي تعود به النجمة يسرا إلى خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب جاوز الـ 20 عاما منذ آخر أعمالها المسرحية «لما بابا ينام»، وذلك بالإضافة إلى عمل مسرحي يجمع الشقيقان حسين ومصطفى فهمي بعنوان «يا ناس الموضوع حساس».