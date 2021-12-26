إزالة منشآت مخالفة بنادي المعلمين بالجيزة.. تحجب رؤية النيل

أزالت أجهزة حي جنوب الجيزة، برئاسة المهندس طة عبدالصادق، أسوارا ومنشآت مقامة بالمخالفة بنادي المعلمين، لحجبها رؤية النيل، ومخالفة شروط التراخيص الممنوحة.

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، منذ قليل، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد بإزالة بعض المنشآت والأسوار التابعة للنوادي والمطاعم المطلة على النيل، لما تسببه من حجب لرؤية النهر ومخالفه للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن.

توحيد الشكل العام للأسوار بالطريق

وواصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة عدد من المخالفات البنائية التابعة للمطاعم والمنشآت المطلة على النيل بشارع البحر الأعظم، وتنفيذ أعمال تنسيق عام لمسار الطريق وتوحيد الشكل العام للأسوار.

وأشارت المحافظة إلى إزالة 8 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك الري والصرف، وذلك على مساحة 407 أمتار بقرية جرزا في نطاق الوحدة المحلية بالقطوري، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز العياط .

الإزالة الفورية لحالات التعدي

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم بإزالة وتكسير بلوك أبيض مقام بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية برطس، على مساحة 100 متر تقريباً، بشارع النادي، وجار تحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وذكر فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، أنه يجرى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.