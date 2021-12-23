إحالة 345 موظفا بمنشآت حكومية للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية.

حيث جرى المرور على 7 منشآت حكومية بنطاق أبوحمص لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وشملت الحملة المرور على «مستشفي دكتور حمدي الطباخ المركزي، المستشفي التخصصي للأطفال بدمسنا، وحدة أنور المفتي الصحية، وحدة صحة الأسرة بالجرادات، المركز الطبي الحضري، مركز صحة الأسرة بدمسنا، مدرسة أنور المفتي للتعليم الأساسي».

ترك عمل وغياب دون سند قانوني في منشآت حكومية بالبحيرة

وأسفر المرور عن رصد 134 حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية، كما تم رصد 211 حالة غياب دون سند قانوني بـ7 منشآت، وجرى إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على مختلف المصالح الحكومية والأسواق لضبط الأسعار ومراقبة الجودة حفاظا على أرواح المواطنين، وكذلك لضبط المخالفين والخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.