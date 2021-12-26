70 ألف طالب يؤدون امتحانات التيرم الأول بتجارة عين شمس «صور وفيديو»

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، اليوم، بكلية التجارة جامعة عين شمس، وسط تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات وقرارت مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن الكلية أنهت الاستعدادت الخاصة بالامتحانات قبل انطلاقها بفترة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الكلية قللت كثافات الطلاب داخل اللجان لتصل إلى 20 طالبا بكل لجنة، مشيراً إلى جميع طلاب الكلية، والبلغ عددهم 70 ألفا، حصلوا على لقاح كورونا سواء داخل الجامعة أو خارجها.

وأضاف عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة وضعت سيستم إلكتروني يستطيع الطلاب من خلاله إرسال شهادة التطعيم للكلية المنتسبين إليها أو تسليمها لشئون الطلاب؛ لإثبات حصولهم على اللقاح، مع وضع ضرورة حصول الطالب أيضا على التطعيم كشرط أساسي للحصول على لقاح كورونا، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

استعدادات مكثفة لامتحانات التيرم

وأشار إلى أن الامتحانات تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه جرى تخصيص عدد من اللجان الخاصة لـ400 طالب وطالبة، وتخصيص لجنة طبية أيضا، مشيراً إلى أن الكلية شددت على تواجد أستاذ المادة في الامتحانات للرد على كافة الاستفسارات، مؤكداً أن الجامعة وضعت خطة أيضا للتعامل مع حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس، وتخصيص مكان للعزل بعيداً عن الطلاب، ووجود فريق طبي متكامل وعربة إسعاف للتعامل حال وجود أي أعراض شديدة ليتم التوجه بالطالب إلى المستشفى.

وأكد «قدري»، أن ربط استلام رقم الجلوس بشهادة التطعيم، ساهم في رفع نسب المطعمين بالجامعة والعديد من الكليات، لافتا إلى أن جميع الطلاب اليوم حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا.

3 ملايين طالب مقيدون بالجامعات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، عن توجيهات وزير التعليم العالي المباشرة بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحة أن هناك ما يقرب من 3 ملايين طالب في مختلف الكليات مقيدون بمختلف الفرق الدراسية بالجامعات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.