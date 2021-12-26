حقيقة تأجيل الامتحانات 2022.. «التعليم» تحسم القرار 

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الامتحانات 2022، والمقرر عقدها اعتباراً من شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً في بيان له، أن الامتحانات تعقد في موعدها وتم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة إعلان الجداول لمختلف المراحل التعليمية ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

امتحانات 2022 تعقد في مواعيدها

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، أن امتحانات 2022 تعقد في مواعيدها وجار الاستعداد لها بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحاً أن المدارس تعمل حالياً على إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب في الامتحانات وتوزيعهم على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

«عبدالتواب»: دخول الامتحان حق للطالب ولا يمكن منعه

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم منع أي طالب من دخول امتحانات 2022 في حالة عدم سداده للمصروفات الدراسية، مؤكداً أن دخول الامتحان حق للطالب ولا يمكن منعه من ذلك، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على المدارس بضرورة تعقيم اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحان.

وفي سياق متصل، أكد المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن امتحانات 2022 لجميع المراحل التعليمية حتى الآن في مواعيدها، وتم التبيه على المدارس بضرورة الاستعداد الجيد لها، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

ونوه «علام» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المدارس الخاصة شددت على الطلاب بضرورة حضور المراجعات المجانية التي تتم في الفصول والاستفادة منها، مشيراً إلى أنه غير مسموح لأي مدرسة منع الطلاب من الامتحانات حتى في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المديريات للامتحانات

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة استعدادات المديريات للامتحانات.