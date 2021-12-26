الأعلى للجامعات: منع دخول الطلاب لامتحانات التيرم الأول دون شهادة لقاح كورونا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كل مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

وأكد وزير التعليم العالي، الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2021 بكل الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكل الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كل الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، والخاصة بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، قرر المجلس إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، تعمل بإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، ويقوم عملها على التنسيق والتعاون مع كل الكليات والمعاهد التي تنتمي للجامعة، على أن يقدم التصور التنفيذي الكامل لعمل هذه الوحدات المجلس القادم.

خطة تنفيذية للبحوث والدراسات بكل جامعة لخدمة قضايا التنمية بالمحافظات

وقرر المجلس تكليف نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكل الجامعات المصرية، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وتُقدَّم هذه الخطط لاعتمادها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم.

كما قرر أيضا تكليف نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة لتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة».

برامج وأنشطة تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكل التحديات التي تواجه الوطن

وقرر المجلس تكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكل التحديات التي تواجه الوطن، وكذلك تنظيم مُسابقات فنية بين الجامعات المصرية، وتُقدم الجامعات المتنافسة عروضها على بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتشجيع الطلاب المُتميزين فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، على أن تكون هذه المسابقات الفنية لها صفة الاستمرارية والاستدامة بكل الجامعات، وكلف المجلس نائب الوزير لشؤون الجامعات ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بإعداد الجداول الزمنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك، وعرضها في اجتماع المجلس القادم.

وتنفيذًا لتوجيه الرئيس السيسي، الخاص بإتاحة الفرصة لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لزيارة المدن الذكية الجديدة؛ للتعرف على منظومة العمل الرقمي بها، فقد جرى فعليًا حصر قوائم الطلاب بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وجاري إعداد الجداول الزمنية، لتنفيذ الزيارات الميدانية لهؤلاء الطلاب بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة.

كما قرر المجلس سرعة تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لوضع خطط التدريب ببرامج زمنية محددة، ليتمكن الطلاب من الالتحاق ببرامج التدريب التي تُساعدهم على اكتساب مهارات التحول الرقمي؛ لمُساعدتهم في التأهيل للعمل بوظائف المُستقبل، بالإضافة إلى وضع هذه البرامج التدريبية على أجندة اهتمامات مراكز التدريب وبناء القُدرات بكافة الجامعات المصرية؛ لزيادة أعداد الطلاب المُستفيدين من هذه البرامج خلال الفترة القادمة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وجه الشُكر لأسرة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود عبدربه القائم بعمل الرئيس التنفيذي للجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طبيب أمين فؤاد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

دعم مستشفيات وزارة الصحة بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات استعرض توصيات المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عُقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بضرورة العمل على تنفيذ تلك التوصيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتدى.

ووافق المجلس على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشؤون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي بها.