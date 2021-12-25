مقترح بإدراج مواد دراسية في الجامعات تتعلق بالصـحة الإنجابية

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، غداً الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الحكومة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بالتعليم الجامعي.

ويأتي أبرزها الاستعداد النهائي للجامعات بشأن الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، ومتابعة خطط الجامعات لتطعيمات فيروس كورونا وكذلك الاستعداد لتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التعزيزية ضد فيروس كورونا مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد المرض أثناء انعقاد الامتحانات.

مقترح بإدراج مواد دراسية لطلاب الجامعات تتعلق بالصـحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يناقش المجلس غداً في اجتماعه الدوري عددا من المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التعليم الجامعي، حيث أنه سيتم مناقشة ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بشأن دراسة وإعداد تقرير عن تطوير البرامج البينية في التخصـصـات العلمية المختلفة بالجامعات المصـرية، ومناقشة ردود «جامعات المنصورة، وعين شمس، والسويس، ودمنهور، والمنوفية». بشان المقترح.

مناقشة خطط الجامعات للبدء في الاستعدادات لتطعيمات الجرعات التنشيطية

وأضافت المصادر أن المجلس سيناقش أيضا المقترح بشأن متابعة اللجنة المشكلة بشـأن النظر في مسمى برامج سلامة وجودة تصـنيع الأغذية بكليات الزراعة والطب البيطري بمختلف الجامعات المصرية، ومناقشة رأي اللجنة المشكلة، بجانب مناقشة ومتابعة موقف تركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية الأسبقية الأولى ودراسـة إدراج مواد أكاديمية ثابتة على مدار أعوام الدراسـة الجامعية تتعلق بالصـحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة.

وفي السياق ذاته، تستعد كلية التجارة جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها غدا الأحد مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين من الدخول للامتحانات إلا في حال تقديم شهادة «pcr» تثبت خلو الطالب من المرض.