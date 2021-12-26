الأرصاد: أجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري ستشهد البلاد حالة من الأجواء الشتوية على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية، لافته إلى أن حالة الطقس خلال ساعات النهار ستكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

غانم: الأجواء ستكون شديدة البرودة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «أكسترا نيوز»، أن حالة الطقس ستكون مائله للدفئ على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافته إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، وستصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

غانم: الشبورة المائية ستشهدها عددا من محافظات

وأوضحت أن الشبورة المائية ستشهدها عددًا من محافظات الجمهورية خلال هذا الأسبوع وبشكل كبير، حيث أن الشبورة المائية ستتكون في ساعات الصباح الباكر، وستتلاشى مع ظهور أشعة الشمس، إلى جانب فرص لتكوين السحب المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، كما وستصاحبها فرص لتساقط الأمطار خفيفة.

وأكدت أن الأمطار لن تؤثر تمامًا على الأعمال اليومية للمواطنين، ناصحة إياهم بعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة تحسبا للتغيرات الكبرى في درجات الحرارة والتي قد تكون ممرضه للبعض.

وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان سابق لها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما ليلا فتشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.