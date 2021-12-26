نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.. «إلحق قبل انتهاء المهلة»

تستمر مكاتب التموين في استلام تلقي طلبات المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وذلك ضمن المهلة التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية والمستمرة حتى يوم 15 من شهر يناير 2022 المقبل، دون التقيد بمحل الإقامة.

مهلة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

تقبل مكاتب التموين حاليًا طلبات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى حتى منتصف شهر يناير المقبل، دون التقيد بمحل الإقامة ودون مطابقة عنوان بطاقة الرقم القومي، وذلك بعدما أقرت وزارة التموين هذه المهلة، بعد إعلان قرار الفصل الجغرافي للخبز بين محافظات القاهرة الكبرى.

ونص القرار على اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى نطاق جغرافي مستقل، بمعنى أنه سيتم صرف الخبز للمواطن المقيم في محافظة القاهرة لظروف العمل أو الإقامة بعد نقل البطاقة التموينية لمحافظة القاهرة، وبالمثل على محافظتي الجيزة والقليوبية، حيث أن المعمول به والذي تم إلغائه كان «صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى قبل أكتوبر 2021».

صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة، أقرت في وقت سابق أنه منذ 1 أكتوبر 2021 يتم صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين، مما اضطرها لبث رسالة للمواطنين أسفل بونات صرف الخبز معلنة في الرسالة عن القرار وموعد تطبيقه.

فيما تتيح وزارة التموين، إمكانية نقل البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، عن طريق اتباع عدة خطوات، يسبقها إنشاء حساب أولا على البوابة.

1- تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

ويمكن الإطلاع على الخطوات عبر الفيديو التالي: