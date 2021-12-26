التنمية المحلية: 71 مشروعا لدعم الحرف التراثية بالصعيد

أكدت وزارة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، وتحديدا في محافظة قنا وسوهاج، أسهم في دعم المشروعات وتطوير الحرف التراثية من خلال دعم 371 مؤسسة أعمال صغيرة و71 مشروعا بقيمة 273 مليون جنيه لتطوير الحرف وتشجيعها وفتح باب التسويق أمامها من خلال التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض المختلفة.

تغطية أسيوط والمنيا

وكشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن أن برنامج التنمية المحلية أسهم في إقامة الآلاف المشروعات، تصل لـ4119 مشروعًا يتبقى منها 530 مشروعًا قيد التنفيذ في قنا وسوهاج، وتم مد البرنامج لتغطية أسيوط والمنيا في المرحلة المقبلة، ومن المقرر تغطية كل محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي، لدعم التنافسية وبيئة الأعمال وتحسين البنية الأساسية والخدمات والإدارة المحلية بكل محافظات الصعيد.

تقليل زمن الخدمة

وأشار التقرير إلى أن البرنامج شمل أكثر من 6 مجالات لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم، كما عمل برنامج التنمية المحلية على تطوير عدد من المراكز التكنولوجية لتقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة 40%، وتم انطلاق برنامج التنمية المحلية في الصعيد عام 2018 باستثمارات 15.2 مليار جنيه، كما تم إقامة 187 مشروع حضاري باستثمارات 553 مليون جنيه لتطوير الميادين والواجهات المطلة على النيل من كورنيش وخلافه.

7 ممارسات لدعم المحافظات

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم تطبيق الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية على محافظات الصعيد، وهي 7 ممارسات من دعم التنمية الاقتصادية والتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، وتطوير إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية، والتطوير المؤسسي وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الحوكمة المحلية واللامركزية، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، إذ يقدم البنك 500 مليون دولار ومبلغ مماثل له من الحكومة المصرية من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل.