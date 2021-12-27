حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنه شخصية يحمل جميع التناقضات، إلا أنه يتمتع بشخصية لديها ثقة كبيرة بنفسها، مما يجعله يتغلب على صعاب الحياة، كما يمتلك شخصية جذابة وملفتة للأنظار، كما تتمتع بشخصية مرحة مليئة بالحيوية وجدية وواقعية، ورغم ذلك لا يُفضّل أن يتخذ نشاطا معينا أو حتّى وظيفة مُعينة ويلتزم بها، فهو يهوى التنوع والتجدد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الكاتب أحمد خالد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.