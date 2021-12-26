حظك اليوم برج القوس الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف عنه أنّه يتميز بشخصية نارية، فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.