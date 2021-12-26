حظك اليوم برج العقرب الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بقدرته الكبيرة على استكشاف نوايا الكثير من الذي يتعامل معهم وكذلك خفاياهم بسهولة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يثق في الآخرين بسهولة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.