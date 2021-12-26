السيسي يطلق اسم كمال الجنزوري على كوبري توشكى: «هو اللي خطط للمشروع»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع توشكى، قائلا: «إحنا معملناش حاجة أكتر من اللي كانت وزارة الري مخططاه.. ده شغل الدولة المصرية اللي كان الله يرحمه الدكتور كمال الجنزوري عامله.. ده كان التخطيط الموجود ومنقدرش إننا نقول إننا أصحاب فضل ومش هنكون أصحاب فضل أبدا، وبالمناسبة علشان نرد غيبة الدكتور كمال الجنزوري نوجهله كل التقدير والتحية وفريق العمل بمجلس الوزراء وقتها اللي قال مشروع توشكى قابل للنجاح».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الدكتور جمال الجنزوري، على كوبري توشكى عبر المفيض، «يبقى محور الدكتور كمال الجنزوري».