السيسي يشكر القائمين على مشروع توشكى ويدعو القطاع الخاص للمشاركة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل القائمين على العمل في توشكى، وللدكتور كمال الجنزوري صاحب فكرة العمل في توشكى، وصاحب فكرة إضافة 700 فدان لربط محافظتين معًا، كما شكر الرئيس المهندس أحمد السويدي على مساهمته في المشروعات الوطنية، «أكتر قطاع فيه توطين لصناعة الكهرباء كان في مصر، 75% موجودة في مصر، وأتمنى بقية الصناعات متحرموناش تدخلوا فيها».

السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة

ودعا الرئيس السيسي القطاع الخاص، للمشاركة في مشروع توشكى، قائلًا «إحنا بنعمل وهتيجوا تشوفوا الناس اللي شغالة هنا، وهنسلم الأرض دي جاهزة للزراعة، ولو عاوزين تيجوا تعملوا استثمار مش هتتكلف جهد خالص غير إنك هتتعاقد على الفدان تأجره بكام أو تشتريه بكام، ولازم يبقى القمح جزء أصيل من الزراعة الشتوية».

السيسي: «التحدي موجود عشان نتجاوزه»

وأضاف السيسي، إنَّه يوجد فارق كبير بين الممارسة العملية والفكر والتصور النظري، موضحًا أنَّ «التصورات والتفكير كويس بس على الأرض بنقابل تحديات هنقف ولا نتجاوزها، طيب ما طريق الجلالة فيه 4 كيلو ونصف حاجز جبلي بس مش هيوقفنا، وفي عتاقة بنعمل طريق علشان نطلع فوق الجبل والتحدي موجود علشان نتجاوزه».