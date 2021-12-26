رئيس هيئة الكتاب يناقش مع ابنة يحيى حقي فعاليات الاحتفاء بشخصية معرض 2022

تستقبل الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الأحد، نهى يحيى ابنة الكاتب الكبير يحيى حقي، الذي جرى اختياره شخصية المعرض في دورته الـ53، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك في إطار التجهيز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

وقال مصدر في الهيئة العامة للكتاب، لـ«الوطن»، إنَّه من المقرر مناقشة عدة موضوعات مع ابنة الكاتب يحيى حقي، خاصة ما يتعلق بمناقشة الفعاليات وشكل الاحتفاء بالكاتب الراحل في الدورة المنتظرة.

استعدادات معرض الكتاب 2022

في سياق آخر، تواصل الهيئة العامة للكتاب استقبال الأعمال المتقدمة للمشاركة في مسابقات معرض الكتاب بفروعها حتى 31 ديسمبر الجاري.

كما أعلنت الهيئة العامة للكتاب، موعد وطريقة حجز حفلات التوقيع بالمعرض، ويستمر الحجز حتى 20 يناير المقبل، وجرى تخصيص أماكن لإقامة حفلات التوقيع خارج الصالات والأجنحة، و يتراوح سعر حجز الحفلات من 500 جنيه للساعة الواحدة إلى 8750 جنيهًا لمدة سبع ساعات.

وتواصل اللجنة العليا للمعرض، اجتماعاتها في الوقت الحالي لمناقشة الفعاليات المقرر تقديمها في المعرض، كما يجري التواصل مع الضيوف من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في الدورة المقبلة.

أبرز روايات يحيى حقي

يحيى حقي كاتب وروائي مولود بالقاهرة في 17 يناير 1905، وهو أحد رواد القصة القصيرة، درس الحقوق، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1969، وتوفي عام 1992.

وقدم العديد من الأعمال الروائية والقصصية ومن أشهر رواياته «قنديل أم هاشم» التي تحولت لفيلم بطولة شكري سرحان، و«البوسطجي»، و«صح النوم».