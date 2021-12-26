تكريم الفائزين بجوائز «القومى للترجمة» .. وحجب جائزة رفاعة الطهطاوي

أعلن المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، اليوم الأحد، أسماء الفائزين بجائزتي الشباب وجائزة الترجمة العلمية، وأهدت رئيسة المركز الفائزين الجوائز، كما كرمت الدكتورة ٱمال الروبي على منجزها في الترجمة.

وزيرة الثقافة تعتذر عن الحضور

وفي بداية الحفل أعلنت رئاسة المركز اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن عدم حضور حفل توزيع الجوائز، وأعلنت لجان التحكيم فوز المترجم شهاب الدين أحمد ياسين بجائزة الشباب عن ترجمته لكتاب: "الإحصاء عاريا: أن تنزع عن البيانات مهابتها"، عن اللغة الإنجليزية، تأليف: تشارلز ويلان، دار بوك مانيا للنشر والتوزيع.

وقالت لجنة التحكيم إن حيثيات الفوز هي أن ترجمته تميزت بدقة النقل عن النص الأجنبي، إضافة إلى الدقة والصواب في نقل الجداول والرسوم البيانية، جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب، الجهد البحثي للمترجم في إضافة الهوامش اللازمة، والكتاب ينتمي إلى كتب الثقافة العامة القائمة على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة، فهو يسعى إلى التعريف بعلم الإحصاء وتطبيقاته.

وفاز الدكتور أحمد حمدي أحمد مصطفى بجائزة الترجمة العلمية عن ترجمته لكتاب «50 خرافة كبرى عن التطور البشرى: فهم أنماط سوء الفهم المتعلقة بأصولنا»، عن اللغة الإنجليزية، تأليف: جون إتش ريليثفورد، دار روابط، ومن حيثيات فوزه الالتزام بالدقة والأمانة في النقل عن النص الأجنبي ووضوح الترجمة، وامتياز الترجمة بوضوح الأسلوب وجودة الصياغة، كما أن موضوع العمل المترجم مهم في مجاله حيث يفند الخرافات الشائعة عن التطور البشري.

ويحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه، بينما يحصل الفائز بحائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه.

أسباب حذف جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة

وأعلنت رئيسة المركز القومي للترجمة عن حجب جائزة رفاعة الطهطاوي 2021، وهي جائزة الكبار، وذلك بسبب تقدم أعمال ترقى لمستوى الفوز، وبسبب وجود بعض الأخطاء في الأعمال المتقدمة على حد قولها.