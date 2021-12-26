ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (16) واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن إرتكابها وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سىء النية" ( 3 أشخاص) وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.