طريقة اختيار مكانك المفضل أثناء التسجيل لتلقي لقاح كورونا.. تحديث جديد

أطلقت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، تحديثًا جديدًا أثناء التسجيل لطلب لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني، إذ يسمح ذلك التحديث باختيار المكان المفضل لتلقي التطعيم، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كافة الفئات المستهدفة بالتطعيم.

موقع تسجيل لقاح كورونا

ويستطيع المواطن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، عن طريق الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا المخصص من قبل وزارة الصحة، ثم الاختيار من بين الفئات التي تظهر أمامك على الشاشة.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع وبيانات التواصل، يتم اختيار المحافظة والمنطقة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، ثم الاستفادة من التحديث الجديد الذي أضافته الوزارة وهي اختيار المنطقة المفضلة للحصول على اللقاح، ثم يتم إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر، ومن ثم الموافقة على الإقرارات قبل إتمام عملية التسجيل.

ويستقبل المواطن على هاتفه المحمول رقم الطلب والمكون من 20 رقمًا، إذ يتم الاحتفاظ به لحين استخدامه لاحقًا، كما يتوجب اصطحاب بطاقة الرقم القومي والمستندات الطبية عند التوجه إلى مركز التطعيم.

ويمكن للمواطنين التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال:

- ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى.

- ستة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الثانية.

وحال التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى، يمكنك إعادة تفعيل الطلب برقم الطلب عن طريق موقع تسجيل اللقاح.

ويمكن للمواطنين التوجه إلى أماكن التسجيل وتلقي اللقاح بمحطات مترو الأنفاق في: «محطة مترو السادات - محطة مترو العتبة - محطة مترو الشهداء»، وذلك من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، أو يمكنك التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان سكنك، أو أقرب مركز شباب لتلقي اللقاح فورًا.