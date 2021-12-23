حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

النقد اللاذع أبرز عيوب مولود برج الجدي، إلا أنه من الأبراج التي تتسم بالهدوء الظاهري، كما أنه يحمل ثورة بداخله نتيجة النقاشات الداخلية، كما أنه يعتقد أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، ويحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، ويتميز مولود هذا البرج بأنه هادئ جدا.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرًا وإيجابيًا وتتقدم بخطوات واثقة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس والشمس وعطارد في برجك، ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة درة، ويوافق تاريخ ميلادها 13 يناير.