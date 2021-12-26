مفاجآت تشكيل الأهلي ضد فيوتشر: كوكا وعبد القادر وميكيسوني من البداية

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام فيوتشر إف سي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد 26 ديسمبر، على استاد «الأهلي WE السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبد القادر حمدي وكوكا وميكيسوني في تشكيل الأهلي

وشهد تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيوتشر إف سي، عددًا من التغييرات في ظل استبعاد الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية من المباراة بسبب الإصابة حيث يعاني أيمن أشرف من خشونة في الركبة بينما يعاني عمرو السولية من تمزق في عضلة السمانة، حيث دفع موسيماني بأحمد نبيل كوكا ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر في تشكيل الأهلي.

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