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محمود مسلم

موسيماني بعد الفوز على الرجاء: أعدنا كأس السوبر الثانية إلى الوطن

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الوطن
11:19 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي

أعاد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، نشر تغريدة من إحدى صفحات الفريق الأحمر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلق عليها: «نعم أعدنا كأس السوبر الثانية إلى الوطن».

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه والثاني لموسيماني، بعد الفوز على الرجاء بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي: https://sport.elwatannews.com/ar/1/1/904342

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