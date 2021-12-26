رفع 347 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بالطريق العام في الجيزة

في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع كافه اوجه الأشغال والتعديات علي الطريق العام وتحقيق الانضباط.

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم برئاسة السيد فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم وبالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن ورجال إدارة شرطة المرافق بشن حملات في شوارع بشتيل مروراً بأسفل الدائري ومحور الضبعة وحتى شارعي الحفرية وأحمد عرابي بالبراجيل لرفع الاشغالات والتفتيش على رخص المحال التجارية والتي أسفرت عن رفع عدد {347} حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهي وباعة جائلين بالطريق العام، وجاري تحرير المخالفات وإيداع المضبوطات مخازن المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطه المرافق برفع تعديات الباعه الجائلين والمتعدين علي الطريق بمحيط محطه مترو انفاق الجيزة وجاري المتابعه الدورية وتمشيط كافه التعديات والاشغالات بمتابعه السيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .