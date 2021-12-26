تفاصيل العثور على جثة ابنة ملحن خليجي بالقاهرة

كشفت مصادر قضائية، عن أن وفاة «أريج. عبد الله»، 24 عاما، ابنة ملحن خليجي داخل شقتها في كمبوند بالتجمع الخامس، ليس فيها شبهة جنائية، وأن الخادمة عثرت على الفتاة متوفاة على سريرها وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات به.

تشريح الجثة

وقررت النيابة العامة، تشريح جثمان الفتاة؛ لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وكلفت الطب الشرعي بموافاتها بنتائج الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها بشأن الواقعة.

وأوضحت معاينة جهات التحقيق، أن الفتاة تدعى «أريج»، في العقد الثاني من عمرها، وهي ابنة ملحن شهير وجدت متوفية داخل شقة في التجمع الخامس، وأن خادمتها عثرت عليها متوفية فأبلغت الشرطة، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية، أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة، وأن المتوفية كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخراً، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، للتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابعة لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لمسقط رأس المتوفية.

العثور على ابنة ملحن متوفية

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغاً من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بأحد «الكمبوندات» بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرعلى جثة الفتاة التي تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقى شهير، وتم مناظرة الجثمان وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.