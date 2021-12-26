بهاء سلطان يطرح 3 أغنيات من ألبوم «سيجارة» غدا

بعد التصالح بين النجم بهاء سلطان والمنتج الكبير نصر محروس، أفرج الأخير عن أغنيات ألبوم بهاء سلطان الجديد «سيجارة»، الذي تم تسجيل أغنياته على مدار السنوات الماضية؛ ومنها 4 أغنيات خلال العام الجاري.

3 أغنيات جديدة من بهاء سلطان لجمهوره

ومن المقرر طرح 3 أغنيات من الألبوم الجديد، غدا، وهي: «تعالى أدلعك، وليالي طويلة، وعاملين الصح».

وأبرى المنتج نصر محروس، الفنان بهاء سلطان من أي حقوق مالية عليه، بعد توقيعه على ورقة إبراء ذمة جاءت تفاصيلها كالآتي: «أنا نصر محروس عبد المسيح أبري ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف وأبرى ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه، ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علما بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي لمساعدته فى المستقبل.. نصر محروس».

نصر محروس يسلم بهاء سلطان إبراء ذمة

ومن المقرر أن يطرح نصر محروس، أغنيات ألبوم بهاء سلطان تباعا خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ «سلطان» في طرح أغنياته الجديدة التي أنتجها مع بداية العام الجديد.

كما علمت «الوطن»، أن بهاء سلطان يستعد للتعاون مع المستشار تركي ال الشيخ في أغنيتين جديدتين، كما أنه وقع على عقود مبدئية للانضمام لشركة روتانا.