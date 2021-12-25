تفاصيل ورقة منحت بهاء سلطان حياة جديدة.. «براءة ذمة»

بعد أكثر من 6 سنوات من المشكلات والصراعات والأزمات، ودخول ساحات القضاء والمحاكم، أصبح الفنان بهاء سلطان له الحق في الغناء والتعاقد مع أي شركة فنية أخرى بعد أن تصالح رسميا مع المنتج الكبير نصر محروس بعد استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية.

بهاء سلطان يحق له الغناء في أي وقت والتعاقد مع أي شركة

نهاية السنوات العجاف في حياة بهاء سلطان جاءت من خلال ورقة بعنوان «براءة ذمة» مضى عليها نصر محروس وسلمها لمحامي بهاء سلطان، يوسف حسن، والتي أعادت له الحق في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية فى أي وقت.

حصلت «الوطن» على بيانات تلك الورقة التي وقَّع عليها نصر محروس وجاءت كالتالي «أنا نصر محروس عبدالمسيح أبري ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف وأبرى ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علما بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي على مساعدته فى المستقبل.. نصر محروس».

نصر محروس لـ بهاء سلطان: براءة الذمة من دافع المحبة والتسامح

يذكر أن الفنان بهاء سلطان كان قد انتهى فعليا منذ أيام من تسجيل أغنيتين جديدتين، من المقرر طرح إحداهما مع بداية العام الجديد لكي تكون باكورة إنتاجه الجديد، كما أنه وقَّع على عقود مبدئية للتعاقد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر أن تطرح شركة فري ميوزيك والمنتج نصر محروس ألبوم بهاء الأخير مع الشركة والذي حمل اسم سيجارة وذلك بعد أن انتهى بهاء سلطان من تسجيل أغنياته في الشهور الماضية.