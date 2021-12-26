منسقو حياة كريمة بـ3 محافظات: نستهدف 3 ملايين و500 ألف مواطن

قال محمد صلاح، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان، إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومعهد الحكومة، ساعده قبل الدخول في مبادرة حياة كريمة، من أجل توصيل احتياجات المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

إضافة مركز أسوان إلى مبادرة حياة كريمة

وأضاف «صلاح» خلال مداخلة عبر زووم برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه جرى إضافة مركز مدينة أسوان إلى مشروع حياة كريمة، بجانب 3 مراكز «أدفو، كومبو، والنوبة»، وجرى الدخول في 315 نجعا وكفرا لإدخال الخدمات فيها، وجرى تبطين الترع في القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة.

دور حياة كريمة في أسوان

وأوضح المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن المواطنين يشعرون بسعادة بالغة، عندما يجري تنفيذ المشروعات في مختلف القرى، متابعا: «القرى اللي مدخلتش في المبادرة، كانوا دايما يسألوا امتى حياة كريمة هتدخلنا القرى بتاعتنا، وهيستفيد أكثر من مليون مواطن من حياة كريمة، والوحدات الصحية اشتغلت، وجرى تأهيل الوحدة الصحية من خلال الأثاث والكادر الطبي والجدران، لتوفير علاج ملائم لأهالينا بالقرى، وقريب جدا هتنتهي المشروعات في 3 مراكز بأسوان».

التنسيق بين مندوبي حياة كريمة

وقالت نجوى الهواري، منسق ميداني لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، إنها تنسق مع زملاءها في مبادرة حياة كريمة في قنا، ويجري رفع التقارير الدورية إلى الغرفة المركزية، مبينة أن العمل يتم في 5 مراكز في قنا، أبرزها فرشوط.

إيقاف التعامل مع إحدى الشركات بسبب التجاوزات

وأضافت منسق ميداني لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، أنه تم رصد حدوث تجاوزات في مشروعات الصرف الصحي في أحد المشروعات، وتم رفع التقرير إلى الغرفة المركزية، وبعدها أوقفت المبادرة العمل مع هذه الشركة، مؤكدة أن العاملين بالمشروعات في حياة كريمة في قنا، جميعهم من أبناء المحافظة، ويجري التركيز على 712 مشروعا، موزعين على خدمات البنية التحتية المختلفة والتعليم والصحة، وسيستفيد منهم مليون ونصف مواطن في قنا.

أهم مشروع في الريف المصري خلال 100 سنة

وأوضح مصطفى السيد، منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة القليوبية، خلال مداخلة بالبرنامج ذاته، أن الريف المصري خلال 100 عام، لم يشهد مشروع من مبادرة حياة كريمة، مبينا أن الدولة تركز على تفعيل فكرة القرية النموذجية، بتكلفة 30 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تستهدف 36 قرية ومركز، ونسب التنفيذ وصلت إلى 70%، وتم بناء 83 مدرسة لتخفيف الكثافة الطلابية، واستفاد حتى الآن 600 ألف مواطن من أصل 6 ملايين مواطن في المحافظة.