إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ومدارس بقرى شبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

ورافق المحافظ خلال جولته خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

مجمعان للخدمات

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمعي الخدمات الحكومية بقريتي نوي وطحانوب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمقام كل منهما على مساحة 700م2، ويتكون المبني في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهما، ويضم وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين.

ويخدم المجمعان 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

المجمعات الجديدة تنهي معاناة المواطنين

كما تفقد محافظ القليوبية أيضا أعمال المجمع الزراعي بنفس القريتين والمقام على مساحة 400 متر مربع لكل منهما بتكلفة 7 ملايين جنيه للمجمع الواحد، ووصلت نسبة التنفيذ 65 % في قرية نوى ونسبة 50% في قرية طحانوب، مؤكدا أن هذه المجمعات ستُنهي معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع المحافظ أيضا أعمال تركيب وتدعيم خط كهرباء شبين القناطر بطول 5 كيلو بتكلفة 7 ملايين جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من تركيب الخظ مطالبا بتكثيف الأعمال ليلا لعدم اعاقة الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال مجمع الخدمات بكفر شبين والذي تم تنفيذه بنسبه 97 %، وكذلك الأعمال النهائية للمبنى والتشطيبات الخارجيه وسيتم تسليمه خلال أيام بتكلفة 9 ملايين جنيه.

مدارس جديدة

وتابع المحافظ الجولة بتفقد عدد من المدارس من بينها مدرسة زاوية الشيخ سند الابتدائية ومدرسة زاوية الشيخ سند الاعدادية إنشاء جديد بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم الانتهاء منهما وتسليمهما بنسبة 100%، كما تفقد المحافظ مدرسة كفر شبين الابتدائية الجديدة ومدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية حيث تطويرهما ورفع كفاءتهما بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات كما يبلغ تكلفة الإنشاء 27 مليون و400 ألف جنيه.

محافظ القليوبية: «حياة كريمة» يمشروع قومي وعملاق

كما تفقد المحافظ مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، واستمع لشرح حول المشروع والذي تم الانتهاء منه وتسليمه، ويتكون من 3 أجزاء تشمل المبنى الرئيسى ومبنى المحلات ومبنى المكتبة وحضانة أطفال بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

حملة لنظافة كورنيش النيل

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لنظافة منطقة الكورنيش آخر منطقة الفلل وحديقة صقلية، وذلك لتكون متنفسا لائقا للمواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها واستعادة الوجه الحضاري والجمالي لكل شوارعها.