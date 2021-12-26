أسوان تتزين لاستقبال الرئيس والعام الميلادي الجديد

شهدت محافظة أسوان استعدادات كبيرة للاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيفتتح بعض المشروعات داخل المحافظة الجنوبية، بالإضافة لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، حيث تزينت الشوارع الرئيسية بالإضاءة ومعالم استقبال العام الجديد، وكذلك الفنادق السياحية سواء الثابتة والعامة، في مشهد جميل لتظهر أسوان في أبهى صورها ولتكون بحق هي واحدة من أهم المشاتي العالمية.

أهم المناطق المطورة في أسوان

وتقدم «الوطن» ألبوم صور لأهم المناطق التي شهدت التطوير والاستعدادات للمناسبتين ومنها طريق كورنيش النيل ومنطقة ميدان المحطة وكذلك الفنادق السياحية والشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

جولات تفقدية للمحافظ بشوارع أسوان

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصل جولاته الميدانية بتفقد المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتجميل لواجهة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية والتي تشمل «بلازا درة» النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم، وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بالإنتهاء من أعمال تطوير وتشجير حديقة السلام والتي تقع على مساحة 24 ألف م2 تضم ملعب اسكوتر للأطفال والشباب ومكتبة ثقافية، وكافتيريا ودورة مياه عمومية، مع تركيب نافورة وبرجولات وأعمدة ديكورية وإضاءات ومشايات، وكذا تكثيف المسطحات الخضراء، وزراعة أشجار الزينة والزهور، بالإضافة إلى الأشجار المتواجدة والتي تم تهذيبها وتقليمها.

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة

وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة العامة وغسيل الأرصفة والساحات، مع رفع كفاءة سلال القمامة، وخاصة أن أعمال التطوير تم تنفيذها بمساحة 11 ألف و810 أمتار منها 5905 أمتار مسطح للميدان بشكل كامل، فيما تصل مساحة الزراعات إلى 516 مترا مسطحا، والأرضيات والبلاطات بالجرانيت والبازلت والأنترلوك بمساحة 5389 مترا مسطحا، وأيضاً تركيب النوافير وبوابة ديكورية للدخول من ناحية الكورنيش بها شلالات مائية وإضاءات، وكذا 2 برجولة مكسية بالخشب العزيزي، وتنفيذ 2 نافورة منهم نافورة راقصة ترفيهية، بجانب عمل 10 أعمدة ديكورية، وتنفيذ أعمال توسعة بالمنطقة أمام المحطة لتصبح ساحة انتظار الأتوبيسات، فضلاً عن مولات تضم محلات تجارية على دورين مطلة علي الميدان.