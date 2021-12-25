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الأمن يُعيد طفلة لأسرتها في الغردقة.. فقدت نقودها فخشيت الرجوع للمنزل

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الوطن
01:47 م | السبت 25 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور (لأحد المواطنين – مقيم بمحافظة البحر الأحمر) تضمن تغيب نجلته (طفلة 9 سنوات– مقيمة بذات العنوان) عن المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من العثور على  الطفلة المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أنها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات وأثناء ذلك فقدت النقود التى بحوزتها فخشيت العودة إلى المنزل خوفاً من العقاب.

تم إستدعاء والديها وتسليمهما الطفلة ، الأمر الذى لاقى إستحسانهما وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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