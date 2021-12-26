متحدث الصحة: فحص 7 مليون و676 ألف مواطن بمبادرة «أمراض مزمنة» في الصعيد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من المبادرات الصحية في الصعيد، وهي في مجملها تشكل «حياة كريمة» حقيقية للمواطن الصعيدي، كما تُشكل امتدادًا بالتزامن مع منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي جرى إطلاقه في 6 محافظات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «on».

الأقصر وأسوان دخلا مرحلة التأمين الصحي الأولى

وأضاف «عبد الغفار»، أن محافظتي أسوان والأقصر لم يكونا ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون، لكن تم ضمهما لمحافظات المرحلة الأولى بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع تمكنت من فحص نحو 832.6 ألف طفل في الصعيد منذ إطلاقها في سبتمبر 2019، وهي مستمرة في 1292 وحدة صحية وأكثر من 20 مستشفى يحال إليها حال ظهور احتمالية فقدان السمع.

مبادرات الصحة في الصعيد بالأرقام

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي بلغت إجمالي الحالات التي تم فحصها 7 مليون و676 ألف و821 حالة في الأمراض المزمنة، وأكثر من 560 مواطن جرى إدارجهم في مبادرة الاعتلال الكلوي منذ البدء في مارس 2020 للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والكلى ووظائفها وأمراض السمنة.

أما مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، إجمالي اللاتي جرى فحصهن بمحافظات الصعيد 450 ألف سيدة، إذ بلغ عدد الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج 1206 سيدة.