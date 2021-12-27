تعمير شمال سيناء: الدولة تستهدف توطين 3.5 مليون مواطن في سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن التنمية تتم في كل محافظات مصر في الجمهورية الجديدة، مبينا أن الدولة تعمل على زراعة الفراغ الجغرافي في شمال سيناء من أجل الاستفادة من الأراضي بعد معالجة المياه الثلاثية، من خلال محطة بحر البقر، لزراعة 500 ألف فدان، ينتقل إليهم الأهالي من الوادي وسيناء، مؤكدا أنه سيقام 35 مجمعا تنمويا زراعيا من أجل استيطان سيناء حتى لا تكون الأرض مطمعا لأي غريب أو غادر.

استصلاح 460 فدانا

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC »، الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تم استصلاح 460 فدانا، من بينهم 12 مزرعة نموذجية في الحسنة ونخل بوسط سيناء، وتم زراعتها من مختلف الأشجار من الزيتون والرمان والتين والكمثرى، مع إمكانية وصول البئر بها إلى 1250 مترا، كما يتم قياس قلوية وملوحة المياه كل فترة.

إبراهيم: الدولة تنوي توطين 3.5 مليون مواطن سيناوي

وأوضح رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه يتم تصدير المنتج إلى العبور من أجل توصيله إلى مختلف محافظات مصر، كما توجد صوب زراعية تتضمن زراعة مختلف الخضروات، وتوفر المزراع فرص عمل للأهالي والأبناء، ويزداد الارتباط بالأراضي في ظل اهتمام الدولة لتوطين 3.5 مليون مواطن سيناوي، حيث تسابق الزمن لتصل إلى تمكين عدد كبير من المواطنين للإقامة في مناطق مختلفة، موضحا أن هذا الأمر كان مجرد شعارات فقط، طوال سنوات ماضية.