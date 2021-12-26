محافظ شمال سيناء يوقد شعلة تصفيات أوليمبياد المحافظات الحدودية

أوقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شعلة تصفيات أوليمبياد المحافظات الحدودية، الذي تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع محافظات «أسوان - الوادي الجديد- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح»، وذلك في الصالة المغطاة بالعريش.

أهتمام الرئيس السيسي بتنمية المحافظات الحدودية

وأكد محافظ شمال سيناء، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها.

طالب المحافظ الفرق الصاعدة للتصفيات بالحصول على مراكز متقدمه على مستوى المحافظات، مشيراً إلى ـن محافظة شمال سيناء متميزة في الألعاب الفردية.

تنفيذ فاعليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة

ومن جانبه، أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، انه سيتم تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة اعتبارًا من اليوم وحتي يوم 20 فبراير المقبل داخل المحافظة، بمشاركة 2548 لاعب ولاعبة على مستوى المحافظة في 13 لعبة جماعية وفردية، حيث سيتم تنفيذها بالإدارات الفرعية، بالتنسيق مع مناطق ألعاب الاتحادات.

أشار راشد إلى تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة أسوان الذي سيتم تنفيذه خلال شهري فبراير /مارس 2022، وعلى هامش إيقاد الشعلة نظمت مديرية الشباب والرياضة حفل افتتاح البطولة بالصالة المغطاة بالعريش، حيث تضمن «مباراة كرة قدم خماسي، ومباراة كرة يد نسائية، وكارتية وكاتا وكوميتيه» وعرض جمباز وفقرات فنية واستعراضية في حب مصر.