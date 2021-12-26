«شوشة»: اهتمام بالغ من الدولة بتنمية القدرات الخاصة لدى شباب سيناء

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في مكتبه اليوم الأحد، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول؛ وذلك بمناسبة مرور عام على تنظيم بطولة الدوري المصري الأول للعبة «دوري المناطق المؤهل للدوري المصري الممتاز»، التي انطلقت من ملعب مركز شباب المساعيد بالعريش في السادس والعشرين من شهر ديسمبر العام الماضي.

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة إلى رئاسة الاتحاد المصري للفوتبول

وأعلن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال اللقاء أنه سيقام اليوم مباراة على ملاعب هابي فاميلي بالعريش بهذه المناسبة، كما قدم ميدالية الاتحاد كهدية إلى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمناسبة مرور عام على رعايته لبطولة أول دوري مصري للميني فوتبول على أرض العريش العام الماضي ومن جانبه، قدّم المحافظ التهنئة بمناسبة نجاح رياضة الميني فوتبول.

ومن جهة أخرى، أكد محافظ شمال سيناء على هامش الاحتفالات والمقابلات اليوم، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدمج الشباب في سيناء بالتنمية الرياضية، والعمل على إخراج المواهب لدى الجميع من أهالي مدن وقرى سيناء، وخصوصا المناطق التي شهدت أحداث خلال السنوات الماضية.

شوشة: تطوير غير مسبوق سوف يتم للبنية التحتية

وأضاف المحافظ في لقائه، أن هناك تطويرا غير مسبوق سوف يتم للبنية التحتية في المحافظة، سواء على مستوى الأندية أو مراكز الشباب ودور الثقافة، للعمل على إخراج المواهب لدى الشباب وتطويرها بما يواكب المرحلة.